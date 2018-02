später lesen Gabriel: Yücel auf dem Weg zum Flughafen Teilen

Der freigelassene Journalist Deniz Yücel steht kurz vor der Ausreise aus der Türkei. Er sei auf dem Weg zum Flughafen in Istanbul, sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Freitag in Berlin. dpa