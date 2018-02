später lesen Gabriel: Yücel darf die Türkei verlassen Teilen

Twittern

Teilen



Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rechnet fest damit, dass der Journalist Deniz Yücel nach seiner Freilassung in der Türkei sehr bald das Land verlassen darf. Das sagte Gabriel am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. dpa