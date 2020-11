Giffey kündigt Spitzenkandidatur für Berliner Abgeordnetenhauswahl an

Berlin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2021 als Spitzenkandidatin der SPD antreten. Das kündigte sie am Samstag nach ihrer Wahl zur Landesvorsitzenden auf einem Online-Parteitag an.

