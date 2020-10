Gitarren-Legende Eddie Van Halen ist tot

New York Die Gitarren-Legende Eddie Van Halen ist tot. Der 65-Jährige sei am Dienstag an Krebs gestorben, schrieb sein Sohn Wolfgang auf Twitter und bestätigte damit einen Bericht der Promi-Plattform „TMZ“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa