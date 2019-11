Grubenunglück in Teutschenthal - Menschen eingeschlossen

Teutschenthal Bei einer Explosion oder Verpuffung in der Bergbaugrube Teutschenthal (Saalekreis) sind am Freitag nach ersten Erkenntnissen vermutlich zwei Menschen verletzt worden. Bis zu 30 weitere Menschen säßen in einem Sicherheitsbereich unter Tage fest, sagte eine Polizeisprecherin in Halle.

