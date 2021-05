Grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg steht

Stuttgart Sieben Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU auf eine Neuauflage ihres Regierungsbündnisses geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Stuttgart am Samstag von Teilnehmern der Koalitionsverhandlungen.

Nächsten Samstag sollen dann Parteitage von Grünen und CDU über den Koalitionsvertrag abstimmen.