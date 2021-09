Hagener Synagoge: Verdächtiger muss in Untersuchungshaft

Hagen Im Fall der mutmaßlichen Anschlagspläne auf die Hagener Synagoge muss der festgenommene 16-Jährige in Untersuchungshaft. Ein Richter bestätigte am Freitagabend in Hagen, dass gegen den Jugendlichen ein dringender Tatverdacht besteht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das hat die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mitgeteilt.