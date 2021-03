Gekippt : Harter Corona-Lockdown - Merkel stoppt Osterruhe (Update)

Update Berlin Nach den Oster-Beschlüssen der Bund-Länder-Runde hagelt es massive Kritik von allen Seiten. Kanzlerin Merkel hat sich daher nochmals mit den Länderchefs beraten - und die Osterruhe rückgängig gemacht.

Das teilte Merkel in einer kurzfristig einberufenen Schalte mit den Ministerpräsidenten der Länder mit, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Teilnehmern erfuhr. Von mehreren Teilnehmern hieß es, an einen Rücktritt denke Merkel nicht.

Über ihre Entscheidung unterrichtete die Kanzlerin die Regierungschefs demnach in den ersten Sätzen der Schalte. Sie habe für die kurzfristige Bereitschaft zu einer erneuten Runde gedankt. Daraufhin habe sie erklärt, sie habe am Vormittag entschieden, die Verordnungen zu Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern zu stoppen. Unmut hatte sich vor allem daran entzündet, dass nach den stundenlangen Corona-Beratungen in der Nacht zum Dienstag die Umsetzung zentraler Beschlüsse noch offen war.