Hilfspfleger wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt

München Wegen Mordes an drei Patienten muss ein Hilfspfleger lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht München I ordnete am Dienstag außerdem anschließende Sicherungsverwahrung an.

