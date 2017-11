später lesen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle soll im Mai stattfinden Teilen

Die Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) soll im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Das teilte der Kensington-Palast am Dienstag in London mit. dpa