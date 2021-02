Höhlenforscher stirbt bei Tauchunfall in Höhle

Dietfurt Ein Höhlenforscher ist bei einem Tauchunfall in einer Höhle in Dietfurt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) gestorben. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Samstagabend mit.

