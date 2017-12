später lesen Innenminister: Bombe an Weihnachtmarkt war Erpressung von DHL Teilen

Hintergrund des Bombenalarms am Potsdamer Weihnachtsmarkt ist nach Erkenntnissen der Ermittler eine Erpressung des Paketzulieferers DHL. Dies sagte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Sonntag in Potsdam. dpa