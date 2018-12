später lesen Innenminister: Sicherheitswarnstufe nach Anschlag in Straßburg erhöht Teilen

Twittern

Teilen



Frankreich erhöht nach dem Anschlag am Straßburger Weihnachtsmarkt die nationale Sicherheitswarnstufe. Das bedeute etwa verstärkte Kontrollen an den Grenzen und auf Weihnachtsmärkten im ganzen Land, sagte der französische Innenminister Christophe Castaner am Mittwochmorgen in Straßburg. dpa