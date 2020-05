Innenpolitischer Streit in Afghanistan nach Monaten beigelegt

Kabul Fast acht Monate nach der Präsidentschaftswahl in Afghanistan hat die politische Elite ihren Streit um die Führung des Landes beigelegt. Präsident Aschraf Ghani und sein Wahl-Rivale Abdullah Abdullah unterzeichneten am Sonntag eine Vereinbarung für eine Machtteilung in Kabul, wie Regierungssprecher Sedik Sedikki auf Twitter mitteilte.