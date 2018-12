später lesen IS-Terrormiliz reklamiert Anschlag in Straßburg für sich Teilen

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Terroranschlag in Straßburg vom Dienstag für sich reklamiert. Der Angreifer sei ein Soldat des Islamischen Staates gewesen, meldete das IS-Sprachrohr Amak am Donnerstag. dpa