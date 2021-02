Jazzpianist Chick Corea stirbt mit 79

New York Der US-amerikanische Jazzpianist Chick Corea ist tot. Der mehr als 20-fache Grammy-Gewinner sei bereits am Dienstag mit 79 Jahren an einer seltenen Krebs-Erkrankung gestorben, wurde am Donnerstag auf Coreas offizieller Facebook-Seite sowie seiner Webseite mitgeteilt.

Auch der US-Radiosender NPR berichtete unter Berufung auf eine Quelle in Coreas Produktionsfirma.