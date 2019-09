Kein Abstieg: Deutschland profitiert von Nations-League-Reform

Ljubljana Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in der Nations League trotz des sportlichen Scheiterns nicht in die B-Liga absteigen. Nach der Aufstockung der höchsten Spielklasse von zwölf auf 16 Teams durch das UEFA-Exekutivkomitee startet die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw auch 2020 in der A-Liga.