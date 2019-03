später lesen Keine Einigung über Rüstungsexportstopp im Bundessicherheitsrat Teilen

Der Bundessicherheitsrat hat in seiner geheimen Sitzung am Mittwoch keine Einigung über eine mögliche Verlängerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin. dpa