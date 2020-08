Koalition will Hilfen für den Mittelstand verlängern

Berlin Die schwarz-rote Koalition will in der Corona-Krise staatliche Hilfen für besonders belastete Unternehmen verlängern. Die Koalitionsspitzen einigten sich am Dienstag darauf, dass die Überbrückungshilfen bis Ende des Jahres laufen sollen, wie aus einem Beschlusspapier hervorgeht.

