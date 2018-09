später lesen Koreanisches Gipfeltreffen in Pjöngjang beginnt Teilen

Twittern

Teilen



Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In zu ihrem dritten Gipfeltreffen auf dem Flughafen in Pjöngjang begrüßt. Das zeigten Live-Berichte aus der nordkoreanischen Hauptstadt am Dienstag. dpa