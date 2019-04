später lesen Kreml bestätigt: Putin trifft Kim am Donnerstag Teilen

Präsident Wladimir Putin wird den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un am Donnerstag in Russland treffen. Das teilte Präsidentenberater Juri Uschakow am Dienstag in Moskau mit, meldete die russische Agentur Interfax. dpa