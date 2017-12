später lesen Kremlchef Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien Teilen

Twittern

Teilen



Kremlchef Wladimir Putin hat erstmals seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in Syrien die Luftwaffenbasis Hamaimim in der Provinz Latakia besucht. Dort habe er auch den syrischen Präsidenten Baschar-al-Assad getroffen, meldeten die Moskauer Agenturen Tass und Interfax am Montag. dpa