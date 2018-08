später lesen Leverkusen spielt in Europa League gegen Rasgrad, Zürich und Larnaka Teilen

Bayer Leverkusen trifft in der Gruppenphase der Europa League auf den bulgarischen Club Ludogorets Rasgrad, den FC Zürich und AEK Larnaka. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco. dpa