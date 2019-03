später lesen Medien: US-Sonderermittler übergibt Bericht zu Russland-Affäre Teilen

In der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump hat der Sonderermittler Robert Mueller Medien zufolge seinen Bericht an das Justizministerium übergeben. Das berichteten unter anderem der Sender CNN und die „New York Times“ am Freitag unter Berufung auf das Ministerium. dpa