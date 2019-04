später lesen Mehr als 100 Tote bei mutmaßlichen Anschlägen in Sri Lanka Teilen

Twittern

Teilen



Bei mutmaßlichen Terroranschlägen sind in Sri Lanka mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Das teilten die Polizei und Krankenhäuser mit. In drei katholischen Kirchen und drei Luxus-Hotels hatten sich am Ostersonntag binnen einer halben Stunde Explosionen ereignet. dpa