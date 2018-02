später lesen Michael Schulte gewinnt deutschen ESC-Vorentscheid in Berlin Teilen

Twittern

Teilen



Michael Schulte hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Er soll Deutschland mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ beim ESC-Finale am 12. Mai in Lissabon vertreten. Schulte setzte sich am Donnerstag in der Sendung „Unser Lied für Lissabon“ gegen fünf Konkurrenten durch. dpa