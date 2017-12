später lesen Mutko tritt als Cheforganisator der WM 2018 in Russland zurück Teilen

Twittern

Teilen



Der russische Vizeministerpräsident Witali Mutko tritt als Cheforganisator der Fußball-WM 2018 in Russland zurück. Das teilte Mutko am Mittwoch in Moskau mit, wie die staatliche Agentur R-Sport meldete. dpa