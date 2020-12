Oberverwaltungsgericht verbietet Dresdner „Querdenken“-Demo

Dresden Die für Samstag in Dresden geplante „Querdenken“- Kundgebung gegen die Corona-Politik bleibt weiter verboten. Nach dem Verwaltungsgericht Dresden entschied auch das Oberverwaltungsgericht Sachsen in Bautzen in der Nacht zum Samstag entsprechend.

