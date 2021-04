Österreich: Praktisch alle Branchen dürfen ab 19. Mai öffnen

Wien In Österreich dürfen ab 19. Mai praktisch alle mit dem Corona-Lockdown geschlossenen Branchen einen Neustart wagen. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an.

