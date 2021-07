Katastrophe : Polizei: 18 Tote nach Unwetter im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler Im Zusammenhang mit der schweren Hochwasserkatastrophe hat sich die Zahl der Toten im Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler auf mindestens 18 erhöht. Das teilte die Polizei Koblenz am Donnerstag mit.

In der Hochwasserkatastrophe in der Eifel suchen alleine in der Verbandsgemeinde (VG) Adenau Hunderte von Einsatzkräften und mehrere Hubschrauber mit Hochdruck weiter nach Dutzenden Vermissten. Neben Polizisten seien hier rund 250 weitere Rettungskräfte, ein Bundeswehr-, ein Rettungs- und mehrere Polizeihubschrauber im Einsatz, sagte VG-Bürgermeister Guido Nisius (CDU) in Adenau im Kreis Ahrweiler. Am Donnerstagmittag wusste er nach eigenen Worten noch nicht, ob jemand aus seiner Verbandsgemeinde gestorben sei.