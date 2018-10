später lesen Polizei: Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof Teilen

Am Kölner Hauptbahnhof gibt es eine Geiselnahme. Einsatzkräfte seien mit starken Kräften am Breslauer Platz, schrieb die Polizei am Montag auf Twitter. dpa