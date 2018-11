später lesen Poroschenko: Kriegsrecht soll ab Mittwoch in der Ukraine gelten Teilen

Das Kriegsrecht in der Ukraine soll nach den Worten von Präsident Petro Poroschenko erst von Mittwoch um 9.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ) an in Kraft treten. Das sagte der Staatschef am Montag in einer TV-Ansprache. dpa