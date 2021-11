Röttgen kündigt Kandidatur für CDU-Vorsitz an

<em style="strong">Berlin Der Außenpolitiker Norbert Röttgen will neuer CDU-Vorsitzender werden. Der 56-jährige Bundestagsabgeordnete kündigte am Freitag in Berlin seine Kandidatur für die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet an.

