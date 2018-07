später lesen Rundfunkbeitrag in den wesentlichen Punkten verfassungsgemäß Teilen

Twittern

Teilen



Der Rundfunkbeitrag ist im Großen und Ganzen mit dem Grundgesetz vereinbar. Das Bundesverfassungsgericht beanstandete in seinem am Mittwoch in Karlsruhe verkündeten Urteil aber, dass Menschen mit zwei Wohnungen den Beitrag doppelt zahlen müssen. dpa