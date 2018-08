später lesen Russische Medien: Separatistenchef von Donezk getötet Teilen

Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist Medien zufolge getötet worden. Er starb demnach bei einer Bombenexplosion, wie russische Medien am Freitag berichteten. dpa