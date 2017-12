später lesen Russland spielt im WM-Eröffnungsspiel gegen Saudi-Arabien Teilen

Gastgeber Russland trifft im Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft am 14. Juni im Moskauer Luschniki-Stadion auf Saudi-Arabien. Das ergab die Gruppenauslosung am Freitag in der russischen Hauptstadt. dpa