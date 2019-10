Sachsen-CDU für Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD

Dresden Die sächsische CDU will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und der SPD zur Bildung einer gemeinsamen Regierung aufnehmen. Das entschied der erweiterte Parteivorstand am Freitagabend einstimmig in Dresden.

