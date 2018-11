später lesen Saudischer Generalstaatsanwalt fordert im Fall Khashoggi Todesstrafen Teilen

Der saudische Generalstaatsanwalt hat im Fall des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi die Todesstrafe für fünf an der Tat Beteiligte gefordert. Das sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Riad. dpa