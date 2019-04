später lesen Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot Teilen

Twittern

Teilen



Die Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot. Das teilte der Anwalt der Familie am Dienstag in Hamburg mit. Sie starb am Ostersonntag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren. Zuvor hatten auch „Bild“-Zeitung, „tz“ und Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. dpa