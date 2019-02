später lesen Schauspielerin Ursula Karusseit gestorben Teilen

Twittern

Teilen



Die Schauspielerin Ursula Karusseit („In aller Freundschaft“) ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin, wie ihr Mann der dpa bestätigte. Zuvor hatte das „Neue Deutschland“ berichtet. dpa