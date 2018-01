später lesen Schulbus kracht in Hauswand - Mindestens 20 Verletzte Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Schulbus-Unfall in Eberbach in Baden-Württemberg sind mindestens 20 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Der Bus sei am Dienstagmorgen in eine Hauswand gefahren, sagte eine Polizeisprecherin in Mannheim. dpa