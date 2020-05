Corona-Beschlüsse : Schule, Kneipe, Sport: Deutschland macht sich langsam wieder locker (Update)

Berlin Die Kontaktbeschränkungen bleiben bis zum 5. Juni bestehen. Aber Treffen von maximal zwei Familien sind jetzt erlaubt. Dorf-, Stadt- und Weinfeste sind bis Ende August verboten.

Mehr Lockerungen, aber weiterhin Beschränkungen im privaten Bereich: So lassen sich die Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zusammenfassen. „Wer viel lockert, der riskiert viele Infektionen. Wer zu wenig lockert, der riskiert viele wirtschaftliche Schäden“, brachte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Gratwanderung bei den Entscheidungen auf den Punkt. Die Möglichkeit der Länder, künftig regional auf das Infektionsgeschehen zu reagieren, sei eine Änderung der bisherigen Strategie. Die Politiker einigten sich auf eine Art Notbremse, mit der verhindert werden soll, dass sich das Sars-Cov-Virus wieder bundesweit ausbreiten kann. Falls es in Landkreisen oder kreisfreien Städten innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner geben sollte, müssen lokal begrenzte Beschränkungen umgesetzt werden.

Die Kontaktbeschränkungen sollen bis 5. Juni weiterhin bestehen bleiben. Allerdings dürfen sich künftig mehr Personen in der Öffentlichkeit treffen, nämlich zwei Familien. Derzeit darf man sich mit maximal einer nicht zum Haushalt gehörenden Person draußen treffen. Dreyer nannte diese Regelung „sehr lebensnah“. Sie betonte, dass dies hauptsächlich für den öffentlichen Raum gilt. Im privaten Bereich seien Treffen mit mehr Personen „nicht so richtig verboten“. Sie setze aber weiter auf die Einsicht der Bürger, sich auch zu Hause an die bestehenden Kontaktbeschränkungen zu halten.