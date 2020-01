Sechs Tote nach Schüssen in Baden-Württemberg

Rot am See Nach Schüssen in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs sind nach dpa-Informationen sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte am Freitag zunächst nur, dass es „vermutlich“ auch Tote gegeben habe.

