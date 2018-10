später lesen Siemens-Chef Kaeser sagt Besuch in Saudi-Arabien ab Teilen

Nach internationaler Empörung über den mutmaßlichen Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi hat Siemens-Chef Joe Kaeser einen Besuch in Saudi-Arabien abgesagt. Dies teilte er am Montag via Twitter mit. dpa