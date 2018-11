später lesen Söder erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt Teilen

Markus Söder ist erneut zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CSU-Politiker erhielt am Dienstag im Landtag in München in der geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. dpa