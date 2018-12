später lesen Sprecherin: Europaparlament nach Schüssen abgeriegelt Teilen

Nach Schüssen in der Straßburger Innenstadt ist das Europaparlament in der elsässischen Metropole abgeriegelt worden. Niemand dürfe das Gebäude verlassen, Mitarbeiter seien per Handy-Kurznachricht oder Mail gewarnt worden, teilte eine Parlamentssprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. dpa