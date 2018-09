später lesen Süd- und Nordkorea wollen sich zusammen um Olympia 2032 bewerben Teilen

Süd- und Nordkorea wollen sich zusammen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2032 bewerben. Das sagte der südkoreanische Präsident Moon Jae In am Mittwoch auf seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang. dpa