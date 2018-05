später lesen Trump: Gipfel mit Kim Jong Un am 12. Juni in Singapur Teilen

Twittern

Teilen



Das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll nach Darstellung des US-Präsidenten am 12. Juni in Singapur stattfinden. Das schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. dpa