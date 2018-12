später lesen Trumps Ex-Anwalt Cohen zu drei Jahren Haft verurteilt Teilen

Twittern

Teilen



Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Bundesgericht in New York verurteilte Cohen am Mittwoch unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Falschaussagen vor dem Kongress, wie der Sender CNN meldete. dpa