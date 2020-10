UN-Beauftragte Williams: Waffenstillstand in Libyen beschlossen

Genf Militärvertreter der rivalisierenden Lager in Libyen haben einen Waffenstillstand vereinbart. Das teilte die UN-Beauftragte Stephanie Williams am Freitag in Genf mit.

